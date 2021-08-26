İstanbul Havalimanı’ndan ‘sıfır emisyon’ taahhüdü

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından ilk olarak Haziran 2019’da başlatılan ‘ACI Net Zero 2050’, iklim sorununa karşı havalimanlarını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi doğrultusunda oluşturuldu. İstanbul Havalimanı, çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında yürüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde ‘Net Sıfır CO2 emisyonu’ taahhüdü veren 238 havalimanı arasına dahil oldu. İstanbul Havalimanı’nda karbon emisyonlarının azaltılması çalışmaları kapsamında; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Enerji Etütleri ile Sistem İyileştirmeleri, ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi kurulumu ile Sera Gazı Hesaplamaları, Ağaçlandırma Çalışmaları, Elektrikli Araç Kullanımları ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları gerçekleştirildi.

2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ilişkin çalışmalarını sürdürecek olan İstanbul Havalimanı, Güneş Santrali Kurulumları, Elektrik Şebekesinden Yenilenebilir Enerji Satın Alınması, Elektrikli Araç Dönüşümleri ve Araç Şarj İstasyonu Kurulumları, Ağır Taşıtlarda Bio Dizel Kullanımı, Enerji Verimlilik Faaliyetleri, Ağaçlandırma Çalışmaları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Hidrojen Yakıtının Isınma ve Ulaşım Amaçlı Kullanımı, Baca Gazından Karbon Yakalama Teknolojilerinin yapılmasını taahhüt edeceğini bildirdi.

AGRESİF PLANLAMA

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, ”İGA olarak gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluğumuz olduğu bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek, daha temiz bir dünya için harekete geçtik. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’nda 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır CO2 Emisyonu’ yol haritamızı hazırladık ve bu doğrultuda agresif bir planlama yaparak karbon salım azaltım stratejimizi oluşturduk” dedi. ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec da, “2050 yılına kadar ‘Net Sıfır CO2’ salınımı değerine ulaşabilmek için Avrupa ve dünya çapında havalimanlarıyla birlikte oluşturduğumuz kolektif mutabakata katılımından ötürü İstanbul Havalimanı’nı içtenlikle tebrik ediyorum. COVID-19 krizi nedeniyle sektörümüzün karşı karşıya kaldığı ciddi zorluklara rağmen, havalimanları iklim faaliyetlerine öncelik vermeye devam etmektedir ve bu açıklama da bu hususun kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

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