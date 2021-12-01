İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Geçtiğimiz ay istifa etmişti... Sebastian Kurzdan flaş kararGeçtiğimiz ay istifa etmişti... Sebastian Kurz'dan flaş karar!#Sebastian Kurz
CIAde cinsel istismar skandalı Devlet sırrı diyerek hepsine göz yummuşlarCIA'de cinsel istismar skandalı! 'Devlet sırrı' diyerek hepsine göz yummuşlar#CIA
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Kupada ilginç anlar Yeni Mert Günok vakası ama bu kez... Beklenmedik anda herkesi şaşırttı...Kupada ilginç anlar! Yeni Mert Günok vakası ama bu kez... Beklenmedik anda herkesi şaşırttı...#Giresunspor
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Ünlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyorÜnlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyor#Michael J Fox
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar Küme düşecek takımlar ise...Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek takımlar ise...#Süper Lig Şampiyonluk
Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'#Derya Baykal
HABERLEREkonomi Haberleri

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

#İstanbul Havalimanı#Lodos#Ekonomianasayfa
İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü

İstanbul’da etkili olan rüzgarın etkisini kısmi olarak azaltmasının ardından İstanbul Havalimanı’ndaki seferler normale döndü.

Haberin Devamı

Sabah erken saatlerden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kuvvetli lodos kentteki hayatı olumsuz etkilemiş, hava ulaşımında da aksamalara neden olmuştu.

Gözden Kaçmasın

OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiHaberi Görüntüle

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kentteki havalimanlarında seferlerde rötar ve diğer meydanlara yönlendirmeler yaşanmıştı. Rüzgar limitlerinin aşılması nedeniyle aksayan İstanbul'daki havalimanlarında operasyonlar ise yeniden normal seyrine döndü. Olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman aksayan İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonlar ise sorunsuz şekilde devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

Gaziantepte 2 aylık bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı!Haberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son fırtına normal miydi... İstanbulun belalısı, aşık ayıran rüzgâr: LodosSon fırtına normal miydi?... İstanbul'un belalısı, aşık ayıran rüzgâr: LodosHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Havalimanı#Lodos#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs