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Ekonomi
Enver ALAS - İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 13:02,Son Güncelleme:/

İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti

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İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti

İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden bebekli yolcuların terminal içinde kullanabilmeleri için bugünden itibaren ücretsiz 'bebek arabası' hizmeti başladı.

İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hat terminali geliş ve gidiş yolcu katına konulan bebek arabaları, 0-6 yaş grubu çocukları olan ailelerin kullanımına sunuldu. Bugün başlayan uygulamada toplam 100  bebek arabası, ücretsiz olarak hizmete girdi. Yolcular, bebek arabalarını giden yolcu katında pasaport geçişi sonrasında uçağın biniş kapısına kadar, gelen yolcu katında ise bagaj alım alanına kadar kullanabilecek.

Uçuşları öncesi terminalde bulunan bebek arabalarını kullanan bazı anne ve babalar, uygulamadan memnun kaldıklarını söylediler.

İstanbul Havalimanında ücretsiz bebek arabası hizmeti

İstanbul Havalimanında ücretsiz bebek arabası hizmeti


 

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