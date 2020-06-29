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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 14:49,Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda önemli gelişme! Temmuzdan itibaren yüzde 50 indirimli

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İstanbul Havalimanı'nda önemli gelişme! Temmuzdan itibaren yüzde 50 indirimli
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu.

İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli." ifadelerine yer verildi. 

 

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