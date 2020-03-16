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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 12:35,Son Güncelleme:/

İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bant uygulaması

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İstanbul Havalimanı'nda kırmızı bant uygulaması
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Koronavirüs ile mücadele için İstanbul Havalimanı'nda yolcular arası bekleme mesafesinin korunması için kırmızı bant uygulaması başladı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı.

İGA, Kovid-19'a karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi.

Sıraya girilen noktalara kırmızı bant çekilerek, yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi.

“Kırmızı bant" uygulaması ile "sosyal mesafeleşme” kuralları çerçevesinde yolcuların seyahatleri daha güvenli hale getirildi.

İstanbul Havalimanı’nda “Kırmızı Bant” uygulaması
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