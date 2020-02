İstanbul Havalimanı'nda akıllı taksi uygulaması başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, taksilerle ilgili şikayetlere çözüm bulan, denetim ve memnuniyet sağlayan akıllı taksi uygulamasına, tüm taksi işletmelerinin geçişinin sağlanacağını kaydetti.



İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde düzenlenen toplantıda, havalimanı yolcularının çağrı merkezi ve mobil uygulama üzerinden taksi çağırabileceği, rezervasyon yapabileceği "Entaksi" uygulaması tanıtıldı.



Toplantıya, Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı Mülkü Amiri İsmail Şanlı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ve çok sayıda taksici katıldı.

Ersoy, İstanbul Havalimanı'nın turizm ve havacılık sektörü açısından dünyada örnek gösterilen bir yatırım olduğunu belirterek, uygulamaları ve servisleri ile ileride diğer yatırımcılar tarafından kopyalanan bir yatırım haline geleceğini ifade etti.



Akıllı taksi hizmetinin dünyadaki en çağdaş uygulamalardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy "Diğer taksi esnaf odaları ile de konuşacağız. Mümkünse gönüllü, sonrasında gerekirse kanunen bütün taksi işletmelerinin kaydırılmasını isteyeceğiz. Bugüne kadar taksilerden gelen şikayetlerin bir çoğuna çözüm bulan, oto denetim ve memnuniyeti getiren bir sistem. diye konuştu.



İstanbul'daki havalimanlarında görev yapan taksicilere yönelik başlatılan turizm eğitiminin havalimanları dışındaki taksilere de verilmeye başlandığını vurgulayan Bakan Ersoy, havalimanlarında görev yapan kamu görevlilerine özgün bir eğitim programın verilmesini planladıklarını kaydetti.



Bakan Ersoy, 2023 hedeflerini revize ederken, turizm politikasında da genel bir değişikliğe gittiklerini anlatarak, şunları söyledi:



"Ne dedik? Artık nitelikli turisti hedef yapacağız. Sadece turist sayısı değil, nitelikli turist sayısını artırmamız önemli. Tabii burada önemli olan turistin ihtiyaçlarını isteklerini karşılayabilmek. Siz onların ihtiyaçlarını isteklerini ne kadar karşılayabilirseniz, onlardan elde etmiş olduğunuz gelir o kadar artmış oluyor. İstanbul'da bulunan yaklaşık 18 bin taksicinin yarısını bu sene içinde eğitimden geçirmeyi hedefliyoruz. Bunla ilgili çalışmalara da yoğun bir şekilde başladık ve ilk uygulamayı da İstanbul Havalimanı'nda başlatttık. Sabiha Gökçen'le devam etti ve Tarihi Yarımada ve Şişli'de 3. aşaması yapılıyor."



KORSAN TAKSİ SORUNU



Korsan taksicilere yönelik önlem alınması konusunu da değerlendiren Bakan Ersoy, bu konunun taksicilerin kendilerine yapacağı yatırımla aşılabileceğini söyledi.



Taksicilerin araçlarına yatırım yapmaları gerektiğini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:



"Burada mekanlarınız sizin taksileriniz. Gelirken gördük mavi siyah taksileri çekmişsiniz. Bunların sayısını ne kadar artırırsanız... Daha sonra ancak kanuni düzenlemelerle sonuç alacağız. Aksi takdirde sizden olan beklentileri sağlayamazsanız, maalesef merdiven altı uygulamalarla her sektörün karşılaştığı gibi sizler de gayri resmi uygulamalarla karşılaşıyorsunuz. Uygulamalarla en hızlı ve en doğru yöntemi kendinizi geliştirmeniz her şeyden öncelikle. Sizde görülen eksikleri hataları tamamlayıp düzeltmeniz... Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar verimli sonuç alırız."



YURT DIŞINDAN BU SİSTEMİ ALMAYA ÇALIŞANLAR VAR



İstanbul Havalimanı Mülkü Amiri İsmail Şanlı da bugün İstanbul'un nüfusu kadar turist çeken bir şehir olduğunu vurgulayarak, hayata geçirilen uygulamaların da bu nedenle turist dostu olması gerektiğini aktardı.



Şanlı, turizm konusunda büyük potansiyele sahip olduklarını belirterek, "Kültürümüz, tarihimiz, gastronomimiz, mutfağımız... Turizm konusunda üstün özelliklerimiz olarak ortaya çıkmakta." dedi.



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, İstanbul Havalimanı'nda teknoloji ile harmanlanmış bir hizmet anlayışını yolcularına sunmaya özen gösterdiklerini belirterek, bu düşüncenin son halkası olan akıllı taksi uygulaması ile devam ettiklerini ifade etti.



İstanbul Havalimanı olarak yolcuların isteklerine önem verdiklerini dile getiren Samsunlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“İki hafta önce ABD’ye gittim, bindiğim taksi bizim burada gördüğümüz taksilerin yakınından bile geçmiyor. Bu bile bizim işimizi kaliteli yaptığımızı, dünyaya fark attığımızı gösteriyor. 56 milyondan fazla yolcuya hizmet verdik ve yolcularımızın bizden mutlu ayrılmasına çok önem veriyoruz. Akıllı taksi hizmetini bir milat olarak görüyoruz. Bu miladın İstanbul Havalimanı’ndan doğup tüm Türkiye’ye hatta dünyaya yayılmasını istiyoruz. Yurt dışına bu hizmetin götürülmeye çalıştığını duyuyoruz. İstanbul Havalimanı’nda yolcularımız çağrı merkezi ve mobil uygulama üzerinden taksi çağırabileceği rezervasyon yapabileceği bir uygulama hizmete giriyor. 7/24 izlenebilen ve denetleyebilecek sistemle hizmet kalitesi gerçek bir standarda çıkacak."



ENTAKSİ UYGULAMASI



Uygulamayı indirecek yolcular, tek tuşla bulundukları ya da başka noktaya taksi çağırabilecek. Uygulama üzerinden gelecek çağrılarla boş taksiler müşteriye yönlendirilecek. Böylece yolcunun daha hızlı taksiye erişimi sağlanacak. Bu sayede yolcu arama maksadıyla trafikte seyreden araçların sayısı da azalacak.

Ayrıca, taksideki ekranlardan turistlere, yolculara kendi dillerinde bilgilendirme yapılabilecek. İzmir ve İstanbul Havalimanı taksilerinde uygulanan sistemin, Ankara ve Gaziantep'te de hayata geçirilmesi planlanıyor.