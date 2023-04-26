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İstanbul Havalimanı’na 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödülü

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#İstanbul Havalimanı#ABD#Global Traveler
İstanbul Havalimanı’na En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı ödülü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 12:23

İstanbul Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisinin okuyucuları tarafından üst üste ikinci kez 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödülüne layık görüldü.

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Havacılık sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alan seyahat dergisi Global Traveler ile beraber yayımlanan Wherever Family Dergisi'nin okuyucuları, bu yıl da 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödülü için İstanbul Havalimanı'nı seçti. 

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamada, aylık yaklaşık 500 bin okuyucuya ulaşan Global Traveler Dergisi ve Wherever Family Dergisi tarafından düzenlenen 'Wherever Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu belirtildi. 

İnşaat aşamasından itibaren herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirilmesi planlanmış İGA İstanbul Havalimanı'nın, okuyucuların seçimiyle, bu yıl da üst üste ikinci kez 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' seçildiği aktarıldı. 

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Ödül töreninin 13 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Hatırlanacağı üzere Global Traveler; geçen sene beşinci kez düzenlemiş olduğu '2022 Wherever Awards'ta' da İGA İstanbul Havalimanı'nı 'En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı' ödülüne layık görmüştü. Global Traveler'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği anket kapsamında okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, hava yollarını ve gemi seyahatlerini oylarken; sonuçlar da dünyanın en iyilerini belirliyor. Okuyucularını dünya genelinde hava yolları ve konaklama hizmetleri ile buluşturan dergi, üst düzey yönetici, girişimci ve iş insanları tarafından da takip ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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#İstanbul Havalimanı#ABD#Global Traveler

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