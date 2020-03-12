İstanbul Havalimanı'na buggy'ler geliyor

İstanbul yeni havalimanında yolcuların şikayetçi olduğu konuların başında ne geliyor? Devasa havalimanındaki yürüyüş mesafeleri! Herkes şikayetçi... Hele uçaklar çıkış kapısına uzak bir mesafede durmuşsa ya da uzak bir körüğe yanaşmışsa, yolcular söyleniyor da söyleniyor.

Tabii yaşlısı var, hastası var; bu kadar mesafe zor geliyor. Sadece özel kartı olanlar ve belli bir ücret ödeyenler buggy’lerden yararlanabiliyor diye biliyorum. Onun dışında tek çözüm var: Tabana kuvvet. Ama müjde geldi!

Bizzat İGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu’dan öğrendim; bu konuya 20-30 kişilik buggy’lerle çözüm bulacaklar. Uçaktan inen yolcuları çıkışa ya da bavul alımına bırakacak bir servis sistemi bu. Yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.

Bu bilgiyi, hafta sonu Antalya’da yapılan TÜGİK (Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu) İş Zirvesi’nde; sahnede yaptığımız röportaj esnasında bizzat Samsunlu’dan öğrendim. İstanbul Havalimanı ile ilgili onlarca eleştiri, merak edilen detay vardı ve “Her istediğinizi sorabilirsiniz” diyerek topu bana attı, her soruya da içtenlikle yanıt verdi. Anlattıkları aşağıda..

İstanbul Grand Airport (İGA) CEO’su Kadri Samsunlu ile sahnede konuştuk... İstanbul Grand Airport (İGA) CEO’su Kadri Samsunlu ile sahnede konuştuk...

‘EVET BU YATIRIM GEREKLİYDİ’

Malum herkes, yeni havalimanı için “Böyle dev bir yatırıma gerek var mıydı?” diye soruyor. Kadri Samsunlu’ya bu soruyu da sordum ve şu yanıtı verdi: “Önümüzdeki 20 yılda dünyada 20 bin olan yolcu uçağı 40 bine çıkacak...

Dünyada yaklaşık 4.5 milyar insan seyahat ediyor; bu sayı iki katına çıkacak. Orta gelir grubu, dünya nüfusunun yüzde 40’ı ve önümüzdeki 20 yıl içinde sayıları yüzde 40’dan 56’ya çıkacak. Sayı büyüdükçe bu uçakları indirecek limanlara ihtiyaç olacak. İstanbul’un 3 saat uçuş mesafesinde 60 ülke, 120 havalimanı var… Buralardan İstanbul'a yolcu taşıyoruz, buradan da büyük uçaklarla farklı kıtalara gönderiyoruz.

Türkiye’nin 126 ülkeye bağlantısı var. Türkiye bir sürü insanın aktarma limanı. Yani cevap; evet, bu yatırım gerekliydi.”

İstanbul Havalimanı’nda uçakların zamanında kalkma oranının yüzde 80-90 arası olduğunu söyledi, bunun gidilecek havalimanına bağlı olduğuna da dikkati çekti. Samsunlu, 18 Haziran'da açılacak üçüncü pist sayesinde taksi sürelerinin yani uçakların pistte bekleme sürelerinin düşeceğinin de müjdesini verdi.

Koronavirüsten elbette etkilendikleri, yolcu sayısının yüzde 15 düştüğü de verdiği bilgiler arasındaydı. Sağlık Bakanı ‘Türkiye’de de koronavirüs vakası olduğunu’ açıklayınca, bakalım bu oranlar ne kadar yükselecek, izleyip görelim.

Özbek çifti ne şahane…

Potikacıların yanı sıra birbirinden değerli iş insanlarının da katıldığı ve genç iş insanlarına önerilerini/deneyimlerini aktardığı TÜGİK İş Zirvesi’nde; en ilgi çeken konuklardan biri de Galatasaray’ın 36. Başkanı, işadamı Dursun Özbek’ti.

Sahnede iş ve spor hayatını anlattı Dursun Özbek ama karısının desteğine, hep yanında olmasına teşekkür etmesi sohbetimizin en şahane kısmıydı. Spor camiasında pek görmediğimiz manzaralar bunlar malum…

Mesude Özbek; erkek egemen anlayışın değişmesi için başkanlığı döneminde hep eşinin yanında olmuş. “Eşim sayesinde ben de futbolu sevdim” dedi ve hayat arkadaşlığının paylaşmakla ilgili olduğunu öyle güzel anlattı ki, şahsen bayıldım kendisine.

Özbek çifti, o salondaki bütün genç iş insanlarına şahane bir fotoğraf gösterdi anlayacağınız. Dursun Özbek, bir soru üzerine “Takımdaki en sevdiğim futbolcu Muslera. Çünkü çok iyi Galatasaraylı ve çok iyi bir insan” demeyi de ihmal etmedi.

‘AĞIR ABİ’ AŞK FİLMİNDE

Oktay Kaynarca da etkinliğin diğer konuğuydu. Bir oyuncu olmasının ötesinde, artık kişisel markasını yönetiyor olması, röportajımızın ana başlığıydı. Malum Kaynarca, Kiğılı markasının yüzü.

Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetleri’nde dizi çok izlendiği için, markanın satışlarını da otomatik olarak etkiliyor kendisi. O yüzden şu aralar, kendi giyim markasını çıkarmaya hazırlanıyor. “Ben de bilmiyorum nasıl olacak ama kolları sıvadık” dedi.

Öte yandan oynadığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisi tam 5’inci sezonunda. “Dizi devam edecek” dedi. “Sıkılmadın mı aynı rolü oynamaktan peki?” dedim; “Açıkçası sıkıldım ama senaryo çok doyurucu, o yüzden ben de zevkle oynuyorum” dedi. İzleyenler bilir, Türkiye’nin her türlü politik meselesi dizinin konusunu oluşturuyor, herkes dizi sayesinde siyaset uzmanı kesiliyor maşallah!

“Peki şöyle güzel bir aşk filmi gelse?” diyorum. “İstiyorum, o yüzden bu yaz bir aşk filminde oynuyorum. Biraz başka kılığa girmiş olacağım, bana da iyi gelecek” dedi.