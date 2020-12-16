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Ekonomi
Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı’na ‘5 yıldızlı’ ödül

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İstanbul Havalimanı’na ‘5 yıldızlı’ ödül
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Yakın zaman önce dijital alt yapısı ve teknolojik gelişmişliği sayesinde Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen ‘16th ACI Europe Awards’ kapsamındaki Dijital Dönüşüm kategorisinde ‘En İyi Havalimanı’ olarak tescillenen İstanbul Havalimanı, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax tarafından ‘5 Yıldızlı Havalimanı’ olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, dünyada bu ünvanı alma başarısı gösteren 8 global hub havalimanı arasına girdi.

Ayrıca, COVID-19 salgını sürecine özel olarak verilen ‘5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı’ ödülünü de almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı’nın; Roma’daki Fiumicino Havalimanı’nın, Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı’nın ve Bogota’da bulunan El Dorado Havalimanı’nın ardından bu ünvana erişen dünyadaki dördüncü havalimanı oldu. Bu başarılarının yanı sıra İstanbul Havalimanı dünyada ‘5 yıldız’ alan en büyük terminale sahip havalimanı olma başarısını da gösterdi.

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