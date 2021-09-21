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İstanbul Havalimanı Yılın Havalimanı ödülüne layık görüldüİstanbul Havalimanı "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü#İstanbul Havalimanı
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İstanbul Havalimanı "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü

#İstanbul Havalimanı#Yılın Havalimanı Ödülü#İGA
İstanbul Havalimanı Yılın Havalimanı ödülüne layık görüldü

İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün en prestijli yayınları arasında gösterilen "2021 Air Transport Awards Ödülleri"nde, "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam ediyor.

Sık seyahat eden, dünyadaki havalimanları konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan Air Transport News'in, her yıl düzenlediği 2021 Air Transport Awards Ödülü’nün bu yılki kazananı İstanbul Havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu

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İstanbul Havalimanı'nın "Yılın Havalimanı" seçildiği ödül töreninde "Yılın Hava Yolu Şirketi" Qatar Hava Yolları, "Yılın Lideri" ödülüne de ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera layık görüldü.
Ödülü, Yunanistan’ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen "Summer Aviation Forum"da İGA Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat aldı.

İstanbul Havalimanı, İGART ile sanatı dünyayla buluşturuyor

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"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

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Polat, koronavirüs salgınına rağmen operasyonlarına sorunsuz bir şekilde devam etmeyi başardıklarını ifade etti.

Bu süreçte yatırımlarına ara vermediklerini ve yeni hava yollarını da bünyelerine katmaya devam ettiklerini kaydeden Polat, "Aldığımız uluslararası sertifika ve ödüllerle başarımızı somut olarak kanıtladık. Uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından belirlenen 2021 Air Transport Awards ödüllerinde Yılın Havalimanı ödülünü almak gurur verici. Geçtiğimiz yıl Cenevre Havalimanı'nın layık görüldüğü bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak erişmemiz işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı yolculuk deneyimi ve hizmet anlayışıyla ilerleyen dönemde daha birçok ödüle layık görülecektir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’ndan ‘sıfır emisyon’ taahhüdü

İstanbul Havalimanı’ndan ‘sıfır emisyon’ taahhüdü

Air Transport News Genel Direktörü ve Üst Yönetici Dr. Kostas Iatrou da, ödüle layık görülenleri tebrik etti.

Bu kurumların havacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı en kötü krizi atlatmayı başardıklarına dikkati çeken Iatrou, "Bu zor zamanlarda başarıya ulaşmak artık her zamankinden daha önemli ve çok daha zor. Bu sebepten ötürü bu kurumlar üstün liderlik kabiliyetlerini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispat etmiş oldu. İGA İstanbul Havalimanı 2020 yılında ACI'nın Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programına katılan dünyadaki ilk havalimanı olmakla beraber 2021 yılında da havalimanları arasında liderlik örneği göstererek yeniden akredite olan ilk havalimanı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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