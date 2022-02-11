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İstanbul Havalimanı ‘Yılın Havalimanı’ ödülüne ikinci kez layık görüldü

#İstanbul Havalimanı#Ödül#İGA
İstanbul Havalimanı ‘Yılın Havalimanı’ ödülüne ikinci kez layık görüldü

İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün prestijli yayınları arasında gösterilen ‘Air Transport Awards’ ödüllerinde 2021’in ardından bu yıl da ‘Yılın Havalimanı’ seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

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Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı, havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip, ödüllendiren ‘Air Transport Awards’ ödüllerinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2022’de de ‘Yılın Havalimanı’ olarak seçildi. Havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri katılırken, kazananlar oylama sonucu belirleniyor. Yarışmanın geçmiş yıllarda da kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları bulunuyor. İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport’tan sonra üst üste yarışmayı kazanan ikinci havalimanı konumunda bulunuyor.

KAZANANLAR, HAVALİMANLARI KONUSUNDA UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN SEÇİLİYOR

‘Air Transport Awards’ ödülleri, her yıl Hermes - Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor. Air Transport News için dünyada havalimanları konusunda uzman olan, seyahat konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama gibi konularda görüş bildirenler tarafından her yıl oylama gerçekleştiriliyor. İstanbul Havalimanı’nın yılın havalimanı seçildiği ödül töreni, Yunanistan’da gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı adına ödülü İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu aldı.

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“İKİNCİ DEFA KAZANMAMIZ İSTANBUL HAVALİMANI’NIN NE DENLİ DOĞRU BİR PROJE OLDUĞUNUN EN BÜYÜK KANITI”

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu, “Covid-19 pandemisine rağmen operasyonlarımıza sorunsuz bir şekilde hız kesmeden devam etmeyi başardık. Genç bir kurum olmamıza karşın, çevik yapımız, teknolojik gelişmelere uygun altyapımız ve havacılık sektörüne yön veren çalışmalarımızla dünyanın en dirençli havalimanı konumuna yükselmeyi başardık. Bu yaklaşım ve Türkiye’yi havacılık sektöründe temsil etme misyonumuzla birlikte yatırımlarımıza ara vermedik. Dahası yeni havayollarını da bünyemize katarak, yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir yansıması olarak da uluslararası havacılık otoriteleri tarafından ödüllere layık görülüyoruz. Türkiye adına uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından her yıl düzenlenen Air Transport Awards ödüllerinde üst üste iki yıl yılın havalimanı ödülünü almak gurur verici. Bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız İstanbul Havalimanı’nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı” dedi.

Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iatrou de, "İGA İstanbul Havalimanı, son iki yıl içinde kayda değer ölçüde direnç ve verimlilik göstermiştir. Bu başarılarından dolayı onları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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