İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor! İşte Türkiye'nin en hızlı metrosu

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Türkiye'nin en hızlı metrosunun açılmasına günler kaldı. 120 kilometre hıza kadar ulaşabilen metro ile kısa sürede Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na ulaşılabilecek. Yüksek Hızlı Tren de 4 yıl sonra İstanbul Havalimanı'na entegre olacak.

CNN Türk ekibi İstanbul Havalimanı Metrosu'nu açılmadan önce deneyimledi.

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İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları:

Kağıthane İstasyonumuzla İstanbul'daki tüm metro hatlarına entegre olmuş oluyoruz. Ankara'dan gelen YHT İstanbul Havalimanı'na da gelecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen hızlı tren buraya da gelecek. YHT önümüzdeki 4 yıl içinde bitmiş olacak. Bundan sonra Türkiye'deki şehir içi metrolarda yerli ve milli olan sinyalizasyon kullanılacak. İstanbulkart kullanılacak. Metrobüsteki fiyatlandırma gibi burada da benzer fiyatlandırma olacak.

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"TÜRKİYE 20 YILDA ÇOK BÜYÜK İŞLERİ BAŞARDI"

Durmak yok yola devam diyoruz. Anketlere bakıyoruz. Önemli bir seçim. Son 20 yıldır Türkiye'de çok işler yapıldı. Bunu en iyi görenler yurt dışından gelen mevkidaşlarımız. Ulaştırma projelerini hayranlıkla gösteriyorlar. Türkiye son 20 yılda çok büyük işleri başardı. Dünyanın gelişmiş en büyük ekonomileri arasına girmeye Türkiye büyüyerek devam edecek. Seçimin ikinci tura kalacağını hiç zannetmiyorum. Bir an önce aday çıkarsınlar rakibimizi bilelim. Bu gidişle rakipsiz gireceğiz seçimlere. İstanbul'da oy kullanacağım İstanbul'da seçimi takip ederiz. Bununla ilgili plan yapmadık. Aşkınan çalışan yorulmaz. 22 Ocak 2023 Pazar günü saat 14:00'te Kağıthane Meydanı'nda metronun açılışını yapacağız.

120 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olan 37,5 kilometrelik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane–Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun, Kağıthane-Havalimanı kesiminin yapımını tamamlandı. Gayrettepe-Kağıthane arasını ise 2023 yılı nisan ayı itibariyle işletmeye açılacak. 7 durağa sahip metroya binenler Gayrettepe'ye kadar hızlı bir şekilde seyahat edecek. Duraklar arasında Gayrette, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve İstanbul Havalimanı bulunuyor.