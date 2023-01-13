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İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor

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#Adil Karaismailoğlu#İstanbul#Havalimanı
İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 10:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun 22 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını söyledi.

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 22 Ocak pazar günü açılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattında incelemelerde bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın açılacağı tarihi açıkladı.  Bakan Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en teknojik ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 96 kmlik 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar; Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı yanı sıra; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii Bosna Bulvarı Metro Hattı projeleridir. Bu hatlarımızı tamamlayarak, 284,3 kilometre olan İstanbulun raylı sistem ağını 380,2 kilometreye yükselteceğiz." dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane İstanbul Havalimanı Metro hattımızı, 9 gün sonra 22 Ocak 2023 pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz. Başta İstanbulluların olmak üzere ve dünyanın hizmetine sunuyoruz. İstanbul ile dev bir eseri ve muhteşem bir hizmeti daha buluşturmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz." diye konuştu.

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#Adil Karaismailoğlu#İstanbul#Havalimanı

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