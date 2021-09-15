İstanbul Havalimanı, İGART ile sanatı dünyayla buluşturuyor

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, kültür ve sanata verdiği destek kapsamında, bu alanda yapılan tüm çalışmaları İGART çatısı altında topladı. İstanbul Havalimanı, bugüne kadar havalimanı müzesi ve havalimanı kütüphanesi gibi yenilikçi projelerin yanı sıra çok sayıda sergi, atölye çalışması ve canlı müzik performansına ev sahipliği yaptı. İGART bünyesinde de yapılacak çalışmalarla birlikte sanata daha fazla yer açılması ve sanatçıya daha fazla destek verilmesi planlanıyor.

Yürütme Kurulu Başkanlığını, Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın yaptığı İGART kapsamında resimden heykele, mimariden eleştirmenliğe, küratörlükten akademisyenliğe kadar sanatın her alanından projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Nazlı Pektaş, Deniz Odabaş, Prof. Dr. Marcus Graf, Gökhan Şengül, Murat Tabanlıoğlu, Mehmet Ali Güveli, Mehmet Fehmi Bilge’den oluşan dokuz kişilik yürütme kurulu, toplumsal ve sosyal faydayı gözeten bir yaklaşımla projeler üretmek ve yürütmek için güç birliği yapıyor.



HEDEFİMİZ; DÜNYANIN BİR NUMARALI HAVALİMANI OLMAK

İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu, İGART lansmanında yaptığı konuşmada yolculuk deneyimini, sanatla ve kültürlerin kaynaşma noktasında buluşturmayı hedeflediklerini belirterek; “Açılışının ilk gününden itibaren kusursuz bir operasyon yürüttüğümüz İstanbul Havalimanı, bu kısa sürede Katar, Londra ve Dubai ile yarışan dünyanın en iyi havalimanlarından biri haline geldi. Adını aldığı şehirle çokça benzeyen yanları var; İstanbul bir sanat, kültür ve tarih şehri… Hangi noktaya giderseniz bunu hissedebilirsiniz. 7/24 yaşayan, sürekli gelişen bir şehir, bir ticaret merkezi. İstanbul Havalimanı’nda da otel, alışveriş, reklam alanları, yeme-içme alanlarıyla çok ciddi bir ticaret gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra, dünyanın en iyi havalimanlarından biri olmanın ötesine geçerek farklılaşmamız, yolculara özel bir deneyim daha yaşatmamız ve İstanbul Havalimanı’nın bir kez daha gelmek isteyecekleri bir merkez olması noktasında ilerliyoruz. Bugün İstanbul Havalimanı’nı sanatın da bir kapısı haline getirmek için bir araya gelmiş olduk. İGART ile binaların ruha ve kimliğe bürünmesini sağlayacak, İstanbul markasına katkı sunacağız. İGART projemize, terminalimizle ve gücümüzle tüm desteği vererek Ressam ve Akademisyen Prof. Dr Hüsamettin Koçan önderliğindeki çok değerli yürütme kurulunun bu projedeki bağımsız karar alma gücü ile izleyeceği yolu takip edeceğiz.” diye konuştu.

İGART, ÜLKEMİZİN KÜLTÜR VE SANAT ORTAMINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK…

İGART’ın lansmanında konuşma yapan İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise küresel bir salgının içinden geçtiğimiz böylesi bir dönemde sanata ve sanatçıya destek olmanın daha da önemli hale geldiğini vurgulayarak, İGART kapsamında yapılacak çalışmaların özellikle de ilk dönemde planlanan yarışmanın bu açıdan da çok değerli olduğunu dile getirdi. Koçan, sözlerini “İstanbul Havalimanı ortak hedefleri bir yere varmak olan farklı kültürlerden, inançlardan, yaşamlardan yolcuların birbirlerinden habersizce karşılaştıkları, önyargılardan uzak, tarafsız bir buluşma noktası. Burası bireylerin kendini akışa bıraktığı ve özgürleşmesiyle iletişime açık olduğu bir alan. Hem mekânı hem insanı hem de sanatçıyı havalimanının bu yapısından ilham alarak ortak bir noktada sanatla buluşturmak çok anlamlı.” diye sürdürdü. İGART kapsamında yapılacak yarışmada sanatçıların mekân tanımı dışında hiçbir şekilde sınırlandırılmıyor olmasına dikkat çeken Koçan; yarışmanın sanatçının maddi haklarını da koruyarak sanatçıya meydana getirme ve önerme özgürlüğü sunan bir yarışma olduğunu belirti. Yarışmanın bir kanalının sadece geleceğimizi temsil eden 35 yaş altı genç sanatçılara açılarak, sanata yönelik sorumlulukların da yerine getirildiğini aktardı. Koçan, konuşmasını “Her öneriye, her tekniğe ve herkese açık bir yeni sanatsal enerji üretmek, ülkemizin kültür ve sanat ortamına büyük katkı getirecektir” sözleriyle tamamladı.

1 MİLYON LİRALIK BÜYÜK ÖDÜL SAHİBİNİ ARIYOR…

Lansmanda, proje kapsamında yapılacak ilk çalışmalardan biri olan İGART Sanat Projeleri Yarışması’na da geniş yer ayırıldı. Plastik sanatlar alanında üretim yapan sanatçılara açık olan ve birden fazla farklı proje alanlarından oluşan İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ilk iki etabı için katılımcılara açık çağrı yapıldı. Yarışmada toplamda 17 proje alanı bulunuyor. Yarışmanın ilk etabında yer alan, havalimanının metro çıkış alanındaki “Viyadük altı”nı kapsayan 1. kategori proje alanı, sadece 35 yaş altı sanatçılara açık olacak. Diğer etaplar ise 2022 yılında yarışmaya açılacak. Yarışmanın bu özelliğiyle genç sanatçılara alan açılması amaçlanıyor. Yarışmada her bir proje alanı için finale kalacak olan 3 projenin sahiplerine 10’ar bin TL sunulurken, kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül için 1 milyon liralık telif bedeli belirlendiği açıklandı. Ayrıca projenin uygulama bedeli İGA tarafından karşılanacak. Yarışmanın jürisinde ise İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu Üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş’ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim yer alıyor.

İGART Sanat Projesi, Eylül ayında gerçekleşecek mekân tanıtım turları ile başlayacak. 21-28 Eylül, 5 Ekim 2021 tarihlerinde Salı günleri saat 12:00’de olmak üzere Beşiktaş Vapur İskelesi önünden servis aracı ile ulaşım sağlanabilecek. Yarışmanın başvuru tarihleri ise 15 Eylül - 01 Kasım 2021 olarak belirlendi. Kazanan projenin ise 20 Aralık 2021’de açıklanması planlanıyor. İGART’ın tanıtım toplantısında yarışma hakkında verilen bilgilerde dikkat çeken bir diğer detay ise İGA’nın sürdürülebilirlik politikası dahilinde çevre dostu malzeme kullanılması yönünde önerilerde bulunulmasıydı.

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