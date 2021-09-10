MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Havalimanı ‘en iyiler’ arasında
GeriEkonomi İstanbul Havalimanı ‘en iyiler’ arasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
İbrahim YILDIZ / DHA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı ‘en iyiler’ arasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Havalimanı ‘en iyiler’ arasında

NEW York merkezli Travel andLeisure Dergisinin Worlds Best Awards 2021 anketinde  İstanbul Havalimanı 91.17 puanla Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında ikinci sırada yer aldı.

Travel andLeisure Dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanının ardından ikinci sırada yer aldı. Oylamada ilk sırada olan Singapur Changi Havalimanının 93.45 puan alırken, İstanbul Havalimanı 91.17 puan verildi. Dünyanın en iyi 10 uluslararası havalimanı kategorisinde, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi