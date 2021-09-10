İstanbul Havalimanı ‘en iyiler’ arasında

Travel andLeisure Dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanının ardından ikinci sırada yer aldı. Oylamada ilk sırada olan Singapur Changi Havalimanının 93.45 puan alırken, İstanbul Havalimanı 91.17 puan verildi. Dünyanın en iyi 10 uluslararası havalimanı kategorisinde, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

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