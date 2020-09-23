İstanbul Havalimanı "Çin Dostu Havalimanı" belgesine layık görüldü

İstanbul Havalimanı, "Çin Dostu Havalimanı" belgesini Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin elinden törenle aldı.



Törene, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı ile bazı davetliler katıldı.



Samsunlu, törende yaptığı konuşmada, ülkeye ziyaret sayıları artan Çinlilerin rahat bir deneyim yaşayabilmeleri için çalışmalar ve yenilikler yaptıklarını söyledi.



Çin'den gelen yolculara özel check-in alanları tahsis edildiğini, bu ülkeye yönelik seferlerin aynı iskeleden yapılmasına karar verildiğini anlatan Samsunlu, "Uçuş bilgi ekranlarının Çince olması, anonsların Çince yapılması, bilet işlem ekranlarının Çinceye çevrilmesi gibi yeniliklere imza attık. Çinli misafirlerimizi, uzun uçuşun ardından havalimanımıza vardıklarında Çin dostu havalimanı konseptiyle buluşturuyoruz." dedi.



Kadri Samsunlu, 2021'in iki ülkenin diplomatik ilişkilere başlamasının 50. yılı olması vesilesiyle İstanbul Havalimanı'nda Çinli misafirler için yürütülen çalışmaların ilişkilere olumlu katkı yapacağını düşündüklerini belirtti.



"Çin Dostu Havalimanı" belgesi almadan önce de Çinli misafirlerin ülkeye gelmesi için önemli çalışmalarda bulunduklarını kaydeden Samsunlu, "Havadan İpek Yolu projesini canlandırmak adına Çin’in önemli dört havalimanı ile kardeş havalimanı anlaşmalarını geçen sezon imzalamıştık. Bu anlaşmaların yanı sıra Asya’nın en büyük online seyahat acentesi C-trip’in ilk global partner havalimanı olmuş ve yakın zaman önce de Çinli misafirlerimizin kullanmaya alışık olduğu, dünyanın en çok tercih edilen mobil ödeme sistemlerinden biri olan 'WeChat Pay' uygulamasını Türkiye’de ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirdik." diye konuştu.



Samsunlu, pandemi sonrasında İstanbul Havalimanı'na uçuş düzenleyen Çinli havayolu şirketlerinin sayısını artırmak istediklerini bildirdi.



"ÇİN'DEN İSTEDİĞİMİZ SEFERLERİN DAHA DA FAZLA ARTMASI İÇİN THY'YE İZİN VERMESİDİR"



Geçen yıl Türkiye’yi yaklaşık 430 bin Çinli turistin ziyaret ettiğini dile getiren Samsunlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hat olmak üzere tüm tarifeli yolcu seferlerini durduran bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları (THY), sektöre hızlı bir dönüş yaptı. Uçuş sayılarını ve noktalarını günbegün artıran THY, havacılık sektörünün normale dönmesi sürecine öncülük etmektedir. Salgın öncesi THY, Çin’de 6 şehre uçuyordu. THY, bugün sadece İstanbul- Guangzhou seferlerini haftada bir kez düzenlenmektedir. Çin'den isteğimiz bu seferlerin daha da fazla artması için THY'ye izin vermesidir. Çünkü hem onların hem bizim, iki ülke arasındaki trafiği artırmak için şu anda tek aracı THY'dir. Sichuan Havayolları’na ait son uçuş 11 Şubat'ta Chengu kentinden İstanbul Havalimanı’na düzenlenmişti. Sichuan Havayolları ve China Southern Havayolları’nın 2021 yılının yazında uçuşlarına yeniden başlamasını ümit ediyor ve çalışmalarımızı onlarla beraber sürdürüyoruz. Ayrıca güzel bir haber, 2019 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında THY ve Çinli Havayolu şirketleri toplamda 43 bin ton kargo taşıdı. Pandemi döneminde de bu hareket kesilmeden devam etti. Artan uçuş sayıları ve yolcu rakamları ile birlikte kargo operasyonlarının da daha da artmasını bekliyoruz."



Başkonsolos Cui Wei ise İstanbul Havalimanı'na bu gelişinde çok farklı ve duygusal anlar yaşadığını, ana kapıdan terminale giriş yaptığında kendini Çin'deki bir havalimanına gelmiş gibi hissettiğini söyledi.



Çince anons ve tabelalar ile özel üniformalı personelin yolculara yardım etmesinin çok samimi ve duygusal olduğunu kaydeden Cui, "Bu salgınla bütün dünya mücadele ediyor. Böyle güç durumda her şahıs ve ekonomik kuruluş, buna İGA da dahil, kesinlikle zor günler içinde. Böyle bir zor durumda İGA'nın gerekli finansı sağlayarak ve personellerinin inanç ve gayretleriyle bu projenin yapılmasına karar vermesi, sürdürmesi ve hepinizin önünde bunu gerçekleştirmesi dostun nasıl olması gerektiğini bana öğretti. Bundan dolayı çok duygulandım." diye konuştu.



HEDEF YILLIK 1 MİLYON ÇİNLİ



Cui, yıllık 1 milyon Çinli turistin Türkiye'ye gelmesinin hedeflendiğini, 2019'da toplamda 430 bin Çinli turisti Türkiye'nin ağırladığını anımsatarak, bunların çoğunun İstanbul'a giriş yaptığını söyledi.



"Aslında bu yıl 600 bin gibi bir sayı bekliyorduk ama maalesef bu salgın nedeniyle gerçekleştiremedik." diyen Cui, gelecekte 1 milyon yolcu beklentisinin karşılanacağına inandığını belirtti.



Başkonsolosu Cui, İstanbul Havalimanı gibi Çinliler için rahat havalimanının bu hedefleri kısa sürede gerçekleşeceğini ve dünya ile bağlantıyı sağlayacağını bildirdi.



"İSTANBUL HAVALİMANI, EN ÖNEMLİ KESİŞİM NOKTASI"



İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Şanlı, iki ülke arasında köklü ve derin ilişkileri olduğunu belirtti.



İki ülkenin kaderinin benzer şekilde ilerlediğini ifade eden Şanlı, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda önemli hizmetlerden birine hep beraber şahitlik ediyoruz. İstanbul Havalimanı sadece bir liman olmanın dışında Asya-Avrupa-Afrika destinasyonlarının, Uzak Doğu'ya ve Amerika'ya erişimi noktasında en önemli kesişim noktasıdır. Yani, havacılık ifadesiyle en önemli hub merkezidir." dedi.



Şanlı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin gelişimi noktasında pandemi döneminde "Çin dostu havalimanı" olarak önemli yatırımlara imza atıldığını, bunun çok önemli bir vizyonun göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından Başkonsolosu Cui Wei, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya "Çin Dostu Havalimanı" belgesini takdim etti.



"ÇİN DOSTU HAVALİMANI" PROJESİNİ KAPSAMLI UYGULAYAN İLK TERMİNAL BİNASI



Proje, "Çinli misafirlerin havalimanında geçirdikleri zamanı eşsiz bir deneyime dönüştürmek ve İstanbul Havalimanı’nda keyif dolu vakitler geçirmelerini sağlamak" amacıyla tasarlandı.



Çinli yolcular için havalimanında geçirilecek her anın daha rahat ve keyifli hale getirilmesi amacıyla birçok uygulama hayata geçirildi. Çin’den gelen yolculara özel check-in alanları tahsis edilirken, Çin’e yönelik seferlerin aynı uçuş bölgesinden yapılması, uçuş bilgi ekranlarının Çince olması, bilet işlem ekranlarının Çinceye çevrilmesi gibi yeniliklere imza atıldı.



Çinli yolcuların kullandığı "Weibo & Wechat" gibi sosyal medya mecralarının ekosistminde İstanbul Havalimanı’nın hesaplarının yer alması, İGA İstanbul Havalimanı mobil uygulamasında Çince dil seçeneğine yer verilmesi, gelen ve giden yolcu katlarında sıcak su dispanserlerinin bulunması, yolcu köprülerinde "Hoş Geldiniz" yazısının yer alması ve Çince bilen personellerin özel üniformaları ile Çinli misafirlerin havalimanında daha rahat etmeleri için uygulamalar yapıldı.