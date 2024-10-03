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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu

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#İstanbul Havalimanı#İGA#Avrupa
İstanbul Havalimanı Avrupanın en yoğunu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 13:04

İstanbul Havalimanı, 23-29 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUrocontrol ) 23-29 Eylül'e ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1438 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1373 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve 1328 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük 916 uçuşla listede 10'uncu sırada yer aldı.

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#İstanbul Havalimanı#İGA#Avrupa

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