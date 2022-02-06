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İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci

#İstanbul Havalimanı#AVRUPA#Eurocontrol
İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 27 Ocak ila 3 Şubat tarihlerini kapsayan uçuş verilerine göre İstanbul Havalimanı, toplam 7 bin 55 uçuş ile Avrupa’da en çok uçuş yapılan havalimanı oldu.

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2021 yılında ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı, 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen uçuş sayısında da Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. EUROCONTROL verilerine göre söz konusu tarih aralığında İstanbul Havalimanı’ndan toplam 7 bin 55 uçuş gerçekleşti. Aynı dönemde en yükek günlük uçuş rakamına ise 960 seferle 30 Ocak günü ulaşıldı. Listede İstanbul Havalimanı’nın ardından Amsterdam Schiphol Havalimanı 6 bin 474 seferle ikinci sırada yer aldı. Madrid Barajas Havalimanı 6 bin 123 uçuşla üçüncü, Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise 6 bin 25 seferler dördüncü oldu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Avrupa’da zirvedeyiz. 27 Ocak-3 Şubat EUROCONTROL verilerine göre en çok uçuş yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz” ifadelerine yer verildi. 

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#İstanbul Havalimanı#AVRUPA#Eurocontrol

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