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İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın zirvesinde

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#İstanbul Havalimanı#İstanbul#Avrupa
İstanbul Havalimanı 2022de Avrupanın zirvesinde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 15:19

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) 2022 yılı değerlendirmesine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 156 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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EUROCONTROL 2022 yılı Avrupa'daki havalimanlarının uçuş trafik verilerini yayımladı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken, bin 140 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci olurken, Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise bin 122 uçuşla üçüncü, bin 48 uçuşla Almanya'nın Frankfurt Havalimanı dördüncü oldu. 2022 yılını bin 156 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde tamamlayan İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları içerisinde pandemi öncesi uçuş rakamlarını yakalayan tek havalimanı oldu.

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#İstanbul Havalimanı#İstanbul#Avrupa

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