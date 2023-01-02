İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın zirvesinde

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EUROCONTROL 2022 yılı Avrupa'daki havalimanlarının uçuş trafik verilerini yayımladı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken, bin 140 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci olurken, Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise bin 122 uçuşla üçüncü, bin 48 uçuşla Almanya'nın Frankfurt Havalimanı dördüncü oldu. 2022 yılını bin 156 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde tamamlayan İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları içerisinde pandemi öncesi uçuş rakamlarını yakalayan tek havalimanı oldu.