İstanbul Gedik Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak! İstanbul Gedik Üniversitesi personel alım ilanı

İstanbul Gedik Üniversitesi 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan öğretim üyesi alım ilanında başvuru şartları belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanın detayları şu şekilde sıralandı.



YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI



Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.



İLAN TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi: 31.12.2020

Son Başvuru Tarihi: 14.01.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 20.01.2021

Sınav Giriş Tarihi: 22.01.2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 28.01.2021

İSTENEN EVRAKLAR

1. 1 Adet Fotoğraf

2. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

3. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)

6. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

7. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Bakaya durumda olmamak)

9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)

10. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL