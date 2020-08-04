İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya iniyor

Saray -Kırklareli Yolu’nun temelini atıp, ardından da Edirne-Kırklareli Yolu’nun 11 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak hizmete alan Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi’nin de sürdüğünü belirterek, “62 kilometresi Kırklareli’den geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’ni ise Kırklareli’nin İpekyolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Bu proje kapsamında Kırklareli’de Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonlarımızı kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla hat kapasitesi 4 kat artacak. Halkalı-Kapıkule-Edirne arası yolculuk süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek” dedi.

TAMAMI 2022’DE

Kırklareli - Saray üzerinden Tekirdağ’a bağlayan Saray- Kırklareli yolu hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, “Yolun uzunluğu 71 kilometre. 11 kilometrelik Kırklareli şehir geçişinin üst yapı iyileştirmesiyle birlikte Çakıllı, Vize ve Pınarhisar çevreyollarının dahil olduğu 27.5 kilometrelik kesim bölünmüş yol, kalan 43.6 kilometrelik kesim ise tek yol standartlanacak. 185 metre uzunluğunda 4 adet köprünün de yer aldığı 7.5 kilometrelik Pınarhisar çevreyolunu, 2021 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Projenin tamamını ise 2022 yılı içerisinde bitirmeyi hedefledik” dedi.

HAVALİMANINA ULAŞIM

Bu hat üzerinde daha güvenli ve konforlu bir ulaşım tahsis edilerek, ulaşım süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya düşeceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Saray, Vize, Pınarhisar ilçeleri arasında ağır taşıt trafiği rahatlayacak, Saray-Kırklareli Yolu, Kırklareli ilinin Kuzey Batı’sından İstanbul Havalimanı’na ulaşımı da sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla, zamandan yıllık 78 milyon TL, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 20 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 98 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon, emisyon salınımında ise 8823 ton azalma olurken, çevresel açıdan da yeni yolumuza katkılarını göreceğiz.”

ERİŞİM ALTYAPISI

Yolları açarken, her köyü ulaşır hale getirirken, erişim altyapısını unutmadıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “2003 yılında 750 kilometre olan fiber optik kablo altyapısı uzunluğunu 3 bin 617 kilometreye çıkardık. Bundan 18 yıl önce geniş bant internet bile yokken Kırklareli bugün 302 bine yakın geniş bant abonesine ulaştı. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu güçlü ulaştırma ve altyapı hamlesinin iki önemli hedefi var. Birincisi ülkemizi kuzey, güney ve doğu, batı hattında dünya ticaretinin en önemli lojistik koridorlarından biri haline getirmek. Bu uluslararası konu, bizlerin ve gelecek nesillerin hayatlarına büyük bir ekonomik zenginlik olarak yansıyacaktır. İkincisi yaptığımız yollar, köprüler, demiryolları, havalimanları, birer mühendislik projesi oldukları kadar sosyo-ekonomik projeler” diye konuştu.