İstanbul dünyanın en iyi 37 şehri arasında

Time Out dergisi tarafından hazırlanan 2021 yılı dünyanın en iyi şehirleri endeksi için kentlerin ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi etmenlerine bakıldı. Listede ikinci sırayı Amsterdam, üçüncü sırayı Manchester, dördüncü sırayı Kopenhag ve beşinci sırayı da New York aldı.

İstanbul ise listede 36’ncı sırada kendisine yer buldu. New York’un ardından sıralamada yer alan diğer şehirler ise şöyle: Montreal, Prag, Tel Aviv, Porto, Tokyo, Los Angeles, Chicago, Londra, Barcelona, Melbourne, Sidney, Shanghai, Madrid, Mexico City, Hong Kong, Lizbon, Boston, Milano, Singapur, Miami, Dubai, Pekin, Paris, Budapeşte, Abu Dabi, Sao Paulo, Johannesburg, Roma, Moscova, Buenos Aires, İstanbul ve Bangkok.

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