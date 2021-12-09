İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü sahibini buldu

Haberin Devamı

Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22’nci Taraflar Konferansı (COP 22) Antalya’da devam ediyor. Konferans çerçevesinde düzenlenen İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi.

“Böyle anlamlı bir ödülün adının, dünyanın rüya kentlerinden İstanbul ile anılmasından mutluluk duyuyorum” diyen Emine Erdoğan, “Malaga Belediyesi’ni ve Sayın Belediye Başkanını başarılarından ötürü tebrik etmek istiyorum” dedi.

"İNSANLIĞIN İÇİNE GİRDİĞİ BU ÇIKMAZI YİNE İNSAN FAALİYETLERİYLE AŞACAĞIZ"

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yayınladığı raporun, yaşanan iklim krizinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığını, tartışmasız olarak ortaya koyduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, “İnsanlığın içine girdiği bu çıkmazı yine insan faaliyetleriyle aşacağız. Ancak bu sefer, sürdürülebilirliği ilke edinmiş faaliyetlerden yana tavır koyacağız. Akdeniz’in korunması için ortaya koyduğumuz ortak çabanın, bu tavrın en önemli göstergelerinden olduğuna inanıyorum.

Denizleri, ormanları ve doğanın eşsiz güzelliklerini birbirinden ayırmamız, birini diğerine tercih etmemiz mümkün değil. Ancak, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler olarak, en başta kapımızın önünden başlamalı ve geleceğin dünyasına mavi bir Akdeniz bırakmalıyız. Bu mavi hazineyi çöplerden arındırmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve iklim dengesini korumak üzere adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE OLARAK, TÜM BÖLGEYE İYİ GELECEK ADIMLAR ATIYORUZ"

Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan orman yangınlarına değinen, Emine Erdoğan, “Orman yangınları gibi afetlerden, denizlerdeki kirlilik stresinden ve biyolojik çeşitlilik kaybından Akdeniz son derece olumsuz etkileniyor. Ayrıca, raporların da açıkça belirttiği üzere, bugün olduğu gibi gelecekte de en çok etkilenecek bölgelerden biri Akdeniz. İşte bu nedenle Türkiye olarak, tüm bölgeye iyi gelecek adımlar atıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başlattığı, şahsen de takipçisi olduğum, Sıfır Atık Projesi, bu adımlardan biridir. Bu projenin temel ilkesi, atık oluşumunu en aza indirmek için, “kullan-at” anlayışıyla mücadele etmektir” dedi.

“Önle-azalt-yeniden kullan-geri dönüştür” yaklaşımıyla uzun vadeli döngüsel ekonomiye geçişin tüm toplumlar için bir zorunluluk olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, bu dönüşüme zihinsel bir dönüşümün eşlik etmesi gerektiğini çünkü kurulan sistemlerin zaman içinde kendi kültürünü oluşturduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

“Kullanıp atmak, ürettiğimiz atığın akıbetini sorgulamamak, bu yüzyıla has ve yıkıcı etkileri olan bir yaşam biçimidir maalesef. Biz sıfır atık yaklaşımıyla, kendi toplumumuzda bu dönüşümü sağlama gayretindeyiz” diye konuşan Emine Erdoğan, “Daha bilinçli tüketmek, daha az atık üretmek, oluşan atığı kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüşüm, bahsettiğim dönüşümün önemli fazlarıdır” diye sözlerini sürdürdü.

"88 BİN TON DENİZ ÇÖPÜ TOPLADIK VE BERTARAFA GÖNDERDİK"

Sıfır Atık projesi kapsamında yapılanlardan bahseden Emine Erdoğan, “Yakın bir gelecekte, ambalajlı ürünlere depozito uygulamasının getirilmesi üzerine çalışılıyor. Bunun yanında, Sıfır Atık Mavi projemizle de mavi vatanı kirlilikten arındırıyoruz. Şu ana kadar 88 bin ton deniz çöpü topladık ve bertarafa gönderdik. Temiz denizlerin nişanesi olan mavi bayraklı plaj sayımız 2002 yılında 151 iken, bu sayı 2021’de 519’ ulaştı. Dünyanın en çok mavi bayraklı plaja sahip üçüncü ülkesiyiz ve bu plajların 485’i Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Kısa bir süre önce, Türkiye olarak 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi de açıkladık. Bu yeşil kalkınma hamlesinin, sadece ülkemi değil, bölgemizi de dönüştürecek bir devrin başlangıcı olduğuna inanıyorum” dedi.

Haberin Devamı

Konuşmanın ardından sahneye davet edilen Malaga Belediye Başkan Yardımcısı Gemma del Corral Parra, İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü’nü Emine Erdoğan’ın elinden aldı.