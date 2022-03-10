‘İstanbul Çadırı’yla yatırım çekecekler

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Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), bu buluşmada Türkiye’yi ‘İstanbul Çadırı’ ile temsil edecek. Bu yıl daha görünür bir alana konumlanan ‘İstanbul Çadırı’nda, maketler yerine dijital ekranlarda şehrin marka projelerine yer verilecek. Fuara özel, ‘Potansiyel Yatırım Fırsatları Türkiye’ adlı proje kataloğu hazırlanırken, sektörün önce gelen temsilcilerinin katıldığı paneller de düzenlenecek. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ve başkan yardımcıları Ayla Heyfegil, Neşecan Çekici, Tuğra Gönden’in katılımı ile dün gerçekleşen toplantıda fuarda atılacak adımlar konusunda bilgi verildi.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Türkiye şirketlerinin dünyanın dört bir yanında daha etkin olması ve daha çok hizmet ihraç etmesi gerektiğini belirten Mehmet Kalyoncu, MIPIM 2022 Gayrimenkul Fuarı’nın bunun öncü adımı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Dünya’da gayrimenkul sektörünün en önemli fuarı MIPIM’de yabancı yatırımcılarla kurulacak bağlantılar, Türkiye’nin artan potansiyelinin daha net anlaşılması için önemli bir fırsat. Biz de GYODER olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için hazırız.” Gayrimenkul sektörünün pandemi ve sonrasında değişen beklentilere ve taleplere en iyi şekilde yanıt vermek adına bir dönüşüm geçirdiğini söyleyen Kalyoncu, yeni fırsatları değerlendirerek global pazarlara açılmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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YENİ YATIRIM ALANLARI

Dernek olarak bu konuda sorumluluğu üzerlerine alıp yeni girişimlerde bulunduklarını belirten Kalyoncu, gayrimenkulün sadece konut ve ofisten ibaret olduğu algısını değiştirmek ve alternatif gayrimenkul çözümlerinin üretimine dikkat çekmek istediklerini söyledi. Yabancı yatırımcının Türkiye’de konut, ofis ve AVM yatırımlarına mesafeli olduğunu belirten Kalyoncu, “Önümüzdeki dönemde lojistik, veri merkezi, sanayi, öğrenci yurdu, yaşlı bakım evi gibi projeleri daha çok konuşacağız ve daha çok üreteceğiz. Bu bakış açısıyla oluşturulacak vizyon, hem sektörümüz hem de uluslararası yatırımcılar açısından fırsatlar barındırıyor” ifadelerini kullandı. Sektörün teknolojik dönüşümü için proptech alanına da yatırım yapılması gerektiğini belirten Kalyoncu, “MIPIM’de, Türkiye’deki proptech firmalarını ve çalışmalarını, yatırımcılar ve potansiyel müşterileri ile paylaşarak proptech çözümlerimizin ihracatına katkı sağlamaya çalışacağız” dedi. Kalyoncu, GYODER olarak yurtdışı temsilcilik dönemi başlatacak, Türkiye gayrimenkul piyasasının gelişimine katkı sunacaklarını da sözlerine ekledi.

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100 YATIRIMCIYLA BÜYÜK BULUŞMA

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, İstanbul Çadırı’nın uluslararası açılışını gerçekleştireceğini belirten Mehmet Kalyoncu, “Bu sene ana amacımız MIPIM’deki kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak. Bunun için etkili bir program hazırladık. Fuarın ikinci gününde yabancı yatırımcılarla bir buluşma düzenleyeceğiz. Bu organizasyon ile katılımcılarımız, uluslararası fonlar ve yatırımcılarla bir araya gelip, somut yatırım fırsatlarından bahsetme imkanı bulacak. Özel davet ile katılım sağlanan kahvaltıya 50’nin üzerinde üst düzey uluslararası yatırımcı, fon ve geliştirici halihazırda katılım teyidi vermiş durumda. Sayının 100’e yaklaşacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.