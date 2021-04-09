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Ekonomi
Haber Giriş: 09.04.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den muhtelif gayrimenkuller satılacaktır

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den muhtelif gayrimenkuller satılacaktır

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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