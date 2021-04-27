İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre itfaiye Eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 10/6/2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise 11/6/2021 - 16/7/2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
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