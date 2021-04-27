İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre itfaiye Eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 10/6/2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise 11/6/2021 - 16/7/2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ





Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara