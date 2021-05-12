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HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 zabıta memuru alacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 12.05.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 zabıta memuru alacak

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre gerekli şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre zabıta memuru kadroları için yapılacak yazılı  sınav 07.07.2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise 12.07.2021 - 06.08.2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No:46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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