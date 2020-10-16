İstanbul Bilişim’in iflasına karar verildi

Parasını aldığı ancak ürününü göndermediği binlerce mağdur ile gündeme gelen İstanbul Bilişim geçtiğimiz aylarda İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne baş vurarak konkordato davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya, konkordato davası açan İstanbul Bilişim’in yetkilileri ile ürünlerini teslim alamayan bazı mağdurlar katıldı. İstanbul Bilişim’in avukatı, İngiliz menşeili bir firmaya ile satış konusunda anlaşıldığını belirterek, “Kesin süre kararı verilmesini talep ediyoruz. Müvekkilim hakkında yalnızca ürünlerin teslim edilmemesi ve bedellerin iade edilmemesi ilgili suç duyurusunda bulunulmuş ve devam eden yargılamalar bulunmaktadır. Bunun haricinde dolandırıcılık ya da ceza dosyası bulunmamaktadır” dedi.

TEDBİR KALDIRILDI

Duruşmada hazır bulunan alacaklılar ise konkordato teklifinin reddine karar verilmesini istediler. İstanbul Bilişim’in konkordato davasını ve kesin süre verilmesi talebini reddeden mahkeme, verilen geçici süre ve tüm tedbirlerin tümden kaldırılmasına karar verdi. İstanbul Bilişim’in iflasına, kararın İstanbul Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne de gönderilmesine hükmetti.