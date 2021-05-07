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HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul/Beşiktaş'ta bulunan taşınmaza ilişkin arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi
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Ekonomi
Haber Giriş: 07.05.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

İstanbul/Beşiktaş'ta bulunan taşınmaza ilişkin arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi

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İstanbul/Beşiktaş'ta bulunan taşınmaza ilişkin arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi

“İstanbul Beşiktaş’taki, Abbasağa Mahallesi 347 Ada 1 parselde bulunan taşınmaza ilişkin arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi” ihalesi açık ihale usulü ile yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası) karşılığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ 

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