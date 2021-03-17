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HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 17.03.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak

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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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