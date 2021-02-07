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Ekonomi
Haber Giriş: 07.02.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

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İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak
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Aydın Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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