İstanbul Auto Show dijitalleşerek döndü

İlk dijital Autoshow etkinliği olma özelliğini taşıyacak organizasyon, bu yıl ‘Mobilite’ temasıyla 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarıyla buluşacak. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 17’ncisi düzenlenecek dev etkinlikte, ziyaretçiler otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecek.

1 MİLYON ZİYARETÇİ

Gerçekleştirilen dijital basın toplantısı ile tanıtılan Autoshow Mobility 2021 için özel bir dijital fuar alanı tasarlanarak, altyapı hazırlanmış. Lale çiçeğini andıran tasarıma sahip dijital fuar alanında her markanın fiziksel fuarlardaki gibi özel standları ve alanları olacak. Ziyaretçiler istedikleri taktirde, katılımcı markaların temsilcileri ile görüntülü konuşmalar yapabilecek, araçları inceleyebilecek, randevu alıp fiziksel görüşmeye veya test sürüşüne gidebilecek, araç satın alabilecekler. Dijital ortamdaki bu organizasyon için toplam 1 milyonun üzerinde de ziyaretçi bekleniyor.

‘DİJİTAL FUARA MARKALARIN İLGİSİ DAHA FAZLA’

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, markaların dijital fuar için yoğun bir ilgisinin olduğunu vurgulayarak, “2017’de gerçekleştirdiğimiz son fiziksel Auto Show’da 17 marka katılım göstermişti. Ancak bugün duyurusunu yaptığımız dijital fuarımız için şimdiden 27 marka kesin olarak katılım kararını açıklamış durumda. Görüşmelerimiz ise halen devam ediyor ve marka sayılarının ilerleyen günlerde artması da muhtemel. Markalar istedikleri taktirde standlarını organizatör HeyMo ile birlikte istedikleri taktirde kendi ajansları ile düzenleme esnekliğine de sahipler” şeklinde konuştu.

FİZİKSELE DÖNME İHTİMALİ YOK

ODD Başkanı Ali Bilaloğlu ise, “İçerisinde bulunduğumuz süreçte mobilite ve dijitalleşme bildiğiniz gibi hayatımızda çok önemli bir yere sahip oldu. Bu sebeple değişen tüketici alışkanlıkları ve giderek hızla dönüşen teknoloji ile geleceği şekillendirecek olan ‘Mobilite’ kavramı üzerinde durmak istedik. Eylülde aşılanma çok daha artmış olsa da fuarın fiziksele dönme ihtimali yok. Bunun için ocak ayından itibaren çalışmaları yapmamız, lojistik olarak hazırlık yapmak gerekiyor. Bu saatten sonra mümkün değil” dedi.

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