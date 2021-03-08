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Ekonomi
Haber Giriş: 08.03.2021 - 21:51 | Son Güncelleme:

İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor

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İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Atlas Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular, üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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