İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular, üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.



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