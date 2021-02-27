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Ekonomi
Haber Giriş: 27.02.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

İstanbul Arel Üniversitesi Kampüsler kitapevi yönetim hizmeti alınacak

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İstanbul Arel Üniversitesi Kampüsler kitapevi yönetim hizmeti alınacak
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İstanbul Arel Üniversitesi Kampüsler Kitap Evi Yönetim Hizmeti YÖK “Vakıf Yükseköğretim Kurumu İhale Yönetmeliğine” göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale dokümanı yukarıda belirtilen adreste ve www.arel.edu.tr web adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İhaleye katılmak için dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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