İstanbul Arel Üniversitesi Kampüsler kitapevi yönetim hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale dokümanı yukarıda belirtilen adreste ve www.arel.edu.tr web adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İhaleye katılmak için dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması zorunludur.



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