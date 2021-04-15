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Ekonomi
Haber Giriş: 15.04.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak

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İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi'nin ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İstanbul adresine yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

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