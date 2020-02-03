İstanbul, Ankara İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu?

TOKİ kura sonuçları için beklenen tarih açıklaması kaldığı yerden devam ediyor. 100 bin sosyal konut için başvuruda bulunan pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alan TOKİ kura çekilişi, canlı yayınla internet üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm iller ve İzmir, Gaziantep, Ankara, İstanbul TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ kura çekilişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasına göre şubat ayında gerçekleşecek. Tam tarihin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.



Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİR Mİ?

TOKİ'nin şartnamesine göre alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart konut projelerinde ise konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.