İstanbul-Ankara hızlı trenine Güney Kore ilgisi

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Uraloğlu, söz konusu tutarın 165 milyar dolarını kara yolu altyapı yatırımlarının oluşturduğunu ve bundan sonra demir yolu yatırımlarına ağırlık vereceklerini belirterek, özellikle 2053’e kadar, yaklaşık 30 yıllık bir dönemde hem kara hem demir hem de deniz taşımacılığına 250 milyar dolar civarında bir yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.

5 BİN KİLOMETREYE ÇIKARMA HEDEFİ

Bakan Uraloğlu ayrıca, ev sahipliği için Park Sang-Woo’yu 15-18 Ekim’de gerçekleştirilecek Uluslararası Yol Federasyonu Kongresi’ne davet etti.

Türkiye’nin 15 yıldır yüksek hızlı demir yolu işleticisi ülkelerden olduğuna işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: “250 kilometre saate kadar işletilen hızlı tren hatlarımız var. Şu anda ülkemizde 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı bulunuyor. Bunu kısa vadede 5 bin kilometreye çıkarmayı düşünüyoruz.”

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Öte yandan üçüncü ülkelerdeki işbirliğinin de geliştirilebileceğinin altını çizen Uraloğlu, Türkiye’nin özellikle müteahhitlik sektöründe dünyanın her tarafında kaliteli ve hızlı iş yapabilme kabiliyeti olduğunu belirtti. Uraloğlu, Ukrayna’nın Türkiye’ye olan yakın konumuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Orada halen devam eden bir savaş var. Onun hemen bitmesini gerçekten istiyoruz. Firmalarımız orada iş yapıyorlar. Ukrayna hükümetinin talebi üzerine firmalarımız yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Bu noktada da Kore ile işbirliği yapabiliriz diye düşünüyorum.”