İşsizlikte 0.5 puanlık düşüş

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik verilerini yayınladı. Yayımlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9.3 iken kadınlarda ise yüzde 13.4 olarak tahmin edildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM DÜŞTÜ

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46.6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64 iken kadınlarda yüzde 29.6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı da yüzde 52.2 oldu. İşgücü 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 52.2 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70.6, kadınlarda ise yüzde 34.2 olarak açıklandı.

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GENÇ NÜFUSTA YÜZDE 20.7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.6 puanlık azalış ile yüzde 20.7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 17.7, kadınlarda ise yüzde 26.5 olarak tahmin edildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 21.8 oldu. İstihdam edilenlerden işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 0.3 saat artarak 45.6 saat oldu.