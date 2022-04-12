Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

İşsizlikte 0.5 puanlık düşüş

#İşsizlik#Tüik#İşgücü
İşsizlikte 0.5 puanlık düşüş

İşsizlik, şubat ayında bir önceki aya göre 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7’ye geriledi.

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik verilerini yayınladı. Yayımlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9.3 iken kadınlarda ise yüzde 13.4 olarak tahmin edildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM DÜŞTÜ

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46.6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64 iken kadınlarda yüzde 29.6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı da yüzde 52.2 oldu. İşgücü 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 52.2 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70.6, kadınlarda ise yüzde 34.2 olarak açıklandı.

Haberin Devamı

GENÇ NÜFUSTA YÜZDE 20.7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.6 puanlık azalış ile yüzde 20.7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 17.7, kadınlarda ise yüzde 26.5 olarak tahmin edildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 0.9 puan azalarak yüzde 21.8 oldu. İstihdam edilenlerden işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 0.3 saat artarak 45.6 saat oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İşsizlik#Tüik#İşgücü

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga