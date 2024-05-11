İşsizlik yüzde 8.6’ya geriledi

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Verilere göre:

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, martta bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.8 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 Mart’ta bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişiye; istihdam oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 49.5’e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 66.9 iken kadınlarda yüzde 32.5 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 15.1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 15.1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11.7, kadınlarda ise yüzde 21.2 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 Mart’ta bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 24.1 oldu.

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Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16.1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17.3 olarak tahmin edildi.