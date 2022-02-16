İşsizlik oranı yüzde 11.2 oldu

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Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 46.7 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi artarak 33 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0.8 puanlık artış ile yüzde 52.6 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 21.4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1 puanlık artışla yüzde 33.7 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 68 bin kişi, sanayi sektöründe 247 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 388 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16.9'u tarım, yüzde 21.6'sı sanayi, yüzde 6.1'i inşaat, yüzde 55.5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.