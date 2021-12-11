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İşsizlik oranı 11.2’ye geriledi

#Tüik #İşsizlik#İstihdam
İşsizlik oranı 11.2’ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı İş Gücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti.

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Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 46.2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 46.2 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52 olarak gerçekleşti. İşgücü 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 104 bin kişi artarak 33 milyon 297 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 52 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA 20.1 OLDU

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 20.1, istihdam oranı yüzde 33.4 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 20.1, istihdam oranı 0.3 puanlık artışla yüzde 33.4 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 41.8 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 55.4’ü hizmet sektöründe yer aldı. Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 33 bin kişi, hizmet sektöründe 211 bin kişi artarken sanayi sektöründe 58 bin kişi, inşaat sektöründe 4 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.0’ı tarım, yüzde 21.5’i sanayi, yüzde 6.1’i inşaat, yüzde 55.4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İSTİHDAM 2.8 MİLYON ARTTI

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Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 22.8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15.6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18.7 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2.1 puan azalarak yüzde 10.7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 384 bin kişi azalarak 3 milyon 623 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3.6 puan artarak yüzde 47.2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 802 bin kişi artarak 30 milyon 217 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3.0 puan artarak yüzde 52.9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 418 bin kişi artarak 33 milyon 840 bin kişi olarak gerçekleşti.

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#Tüik #İşsizlik#İstihdam

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