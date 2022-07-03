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İşsizlik maaşı ve primlere asgari ücret ayarı

#İşsizlik Maaşı#Asgari Ücret#Çalışma
İşsizlik maaşı ve primlere asgari ücret ayarı

Asgari ücretin yüzde 30’luk artışla net 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesiyle çalışma hayatını yakından ilgilendiren birçok kalemde de artışlar olacak. Bunların başında işsizlik maaşı geliyor. İşsizlik ödeneği, asgari ücrete göre hesaplanıyor.

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İşsizlik ödeneğinin alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı olurken, üst sınırı ise yüzde 80’i oluyor. Buna göre 2022 yılının ikinci yarısında en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 561 lira, en yüksek işsizlik ödeneği 5 bin 123 lira olacak. Salgın döneminde yaygın olarak kullanılan kısa çalışma ödeneği de, asgari ücretle birlikte artırıldı. Kısa çalışma ödeneği brüt asgari ücretin yüzde 60’ı kadar olabiliyor. Buna göre en düşük kısa çalışma ödeneği 3 bin 888 Liraya çıkacak. Ödenebilecek en yüksek kısa çalışma ödeneği de 9 bin 706 TL olacak.

GSS PRİMLERİ DE ARTTI

Hane içindeki ortalama geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişiler, sigortalı değillerse kendi primlerini ödeyerek, Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) oluyor. Buradaki prim tutarı da brüt asgari ücretin yüzde 3’ü olarak belirleniyor. Yılın başında 150 lira olarak saptanan GSS primleri artışla 194 TL’ye çıktı. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminde de en düşük prim oranı arttı. Çalışanların prime esas kazançlarının yüzde 3’ü prim olarak aktarılıyor. Artışla birlikte bu rakam sene sonuna kadar 194 TL olacak. Stajyer ve çıraklara yapılacak ödemelerde de asgari ücret esas alınıyor ve net asgari ücretin yüzde 30’u ödeniyor. Böylece bu ödemeler bin 276 TL’den bin 650 TL’ye çıkacak. Engelli aylıkları da bin 124 TL ile bin 687 TL’ye yükseltildi. Asgari ücret artışı istihdam teşvikleri, Bağ-Kur prim ödemeleri, iş göremezlik ödeneği idari para cezaları ve kıdem tazminatı tavanını da etkileyecek.

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TÜM ÇALIŞANLARA YANSIYACAK

Aralık ayında Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı’nın vardığı mutabakatla tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan kısımlar Gelir Vergisi’nin dışında bırakılmıştı. Asgari ücretin yıl ortasında artırılmasıyla çalışanların vergi muafiyeti tutarı da artırılmış oldu. Böylece çalışanlar, 6 aylık dönemde daha az vergi ödeyecek. Bu da brüt ücret üzerinden çalışanların ücretine artış olarak yansıyacak.

100 TL DESTEK YASALAŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı asgari ücret desteği olarak, çalışan başına aylık 100 TL verilmesi yönünde karar almıştı. İlgili düzenleme önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda torba teklife eklendi. Buna göre aralık ayını da kapsayacak 6 aylık desteğin finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

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#İşsizlik Maaşı#Asgari Ücret#Çalışma

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