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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği 5 Ocak'ta hesaplara yatacak

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İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği 5 Ocak'ta hesaplara yatacak
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak’ta hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı.

“Aralık Ayına İlişkin Ödemeler 5 Ocak 2021 Tarihinde Yapılacak”
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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