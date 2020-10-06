İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Eylül ayı İŞKUR işsizlik maaşı ödemeleri için Bakan Selçuk'tan açıklama

İşsizlik maaşı ödemeleri Eylül ayında 5 Ekim Pazartesi günü hesaplara yatırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadelerini kullanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün yaptığı paylaşım ile aynı duyuruyu bir kez daha paylaştı. İşte, işsizlik maaşı ödemelerine yönelik bazı bilgiler

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.