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İşsizlik ağustosta yüzde 12.1 oldu

#İşsizlik#İstihdam#TÜİK
İşsizlik ağustosta yüzde 12.1 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustos ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek, yüzde 12.1 oldu. Sözkonusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 965 bin kişi oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2021 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerine göre, tarım dışı işsizlik oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 0.2 puan artarak, yüzde 14.2 oldu. Sözkonusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak, yüzde 22.7, istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 32.6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.5 puan artarak, yüzde 42.2 seviyesinde oldu.

HİZMET SEKTÖRÜ

Türkiye’de istihdam edilenlerin yüzde 17.2’si tarım, yüzde 21.5’i sanayi, yüzde 6.3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmet sektöründe yer aldı. Aynı dönemde mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak, yüzde 12 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 75 bin kişi azalarak, 4 milyon 19 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise geçen yılın aynı ayına göre 2.4 puan artarak, yüzde 46.2 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 975 bin kişi artarak, 29 milyon 481 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı Ağustos’ta bir önceki yılın aynı ayına göre 2.1 puan artarak, yüzde 52.5 oldu. İşgücüne katılan sayısı da 1.9 milyon kişi artarak, 33 milyon 500 bin kişi seviyesinde oldu.

KAYITDIŞILIK YÜZDE 31.4

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Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıtdışı çalışanların oranı, Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre 2.1 puan azalışla yüzde 31.4 olarak hesaplandı. Tarım dışı sektörde kayıtdışı çalışanların oranı Ağustos’ta bir önceki yılın aynı ayına göre 1.9 puan azalarak yüzde 18.7 oldu.

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#İşsizlik#İstihdam#TÜİK