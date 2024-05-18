×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

İşsizlik %8.7’ye geriledi

Güncelleme Tarihi:

#TÜRKİYE İstatistik Kurumu #İşsizlik Rakamları#Ocak-Mart 2024
İşsizlik %8.7’ye geriledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan azaldı. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.5 puanlık düşüşle yüzde 15.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12.8 kadınlarda ise yüzde 20.9 olarak tahmin edildi.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#İşsizlik Rakamları#Ocak-Mart 2024

BAKMADAN GEÇME!