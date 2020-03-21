İşsizlik 2019’da yüzde 13.7 oldu

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 2.7 puan artarak yüzde 13.7’ye yükseldi. 2018’de işsizlik oranı yüzde 11, işsiz sayısı ise 3 milyon 537 bin olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 12.4, kadınlarda yüzde 16.5 olarak hesaplandı. Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5.1 puanlık artışla yüzde 25.4’e çıkarken 15-64 yaş grubunda oran 2.8 puanlık artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişiye, istihdam oranı da 1.7 puan azalışla yüzde 45.7’ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 63.1, kadınlarda yüzde 28.7 olarak belirlendi.

2019’da 5 milyon 97 bin kişi tarım, 5 milyon 561 bin kişi sanayi, 1 milyon 550 bin kişi inşaat, 15 milyon 872 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. 2018 ile ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarımda 200 bin, sanayide 113 bin, inşaatta 442 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 98 bin kişi arttı.