Isparta’daki kesintilerle ilgili gereken yapılacak

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3 Şubat Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle Isparta’nın enerji nakil hatlarının ciddi zarar gördüğünü ve vatandaşların mağdur edildiğini belirten Bakan Dönmez, “Gün gün il ve ilçe merkezlerinden başlayarak kırsala doğru bütün bölgelerimizi enerjilendirmiştik.

Sahaya intikal ettiğimizde teknik ekibin yeterli olmadığını fark ederek dağıtım şirketi Akdeniz EDAŞ’ın çalışmalarına destek olmak üzere 13 şehirden bölgeye teknik ekipleri getirtmiştik. Biz de bölgenin enerjilendirilme çalışmalarında gözlemlediğimiz tüm eksiklikleri tespit ederek giderilmesi konusunda ilgilileri talimatlandırdık. Bu çerçevede, değişen iklim koşulları karşısında şebekenin yeniden gözden geçirilerek güçlendirilmesi, şehir merkezlerindeki havai hatların yer altına alınması çalışmalarının hızlandırılarak tamamlanması, gerekirse mevcut hatların izolasyonlu kablolarla değiştirilmesi gibi teknik gereklerin yerine getirilmesi için de talimatlarımızı verdik.

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Çalışmaya nisandan itibaren başlanacak ve bu yıl içerisinde tamamlanacak. Böylece bu tür afetlere karşı Isparta’nın elektrik dağıtım alt yapısı güçlendirilmiş olacak” diye konuştu. Yaşanan sürece ilişkin Akdeniz EDAŞ ile ilgili detaylı soruşturma yapıldığını daha önce ifade ettiğini anlatan Bakan Dönmez, “Son yaşanan bu olayı da tüm boyutlarıyla ele alacağız. Her bir detayı büyük bir titizlikle değerlendireceğiz ve gereken ne ise onu yapacağız. Bu kapsamda yatırımlar, şebekenin durumu, bakım onarım çalışmaları, personelin niteliği, sayıları, hasar tespit ve onarım çalışması gibi tüm hususlar dikkatli bir şekilde inceleme konusu yapılacak. Biz vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonucu doğrultusunda şirkete de gereken yaptırımlar uygulanacaktır” diye konuştu.