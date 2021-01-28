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HaberlerEkonomi HaberleriIsparta Süleyman Demirel Havaalanı'nda bulunan 122.271 m² alan kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 28.01.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'nda bulunan 122.271 m² alan kiraya verilecek

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Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'nda bulunan 122.271 m² alan kiraya verilecek
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Isparta Süleyman Demirel Havalimanında bulunan 122.271 m²’lik arazi ekim arazisi olarak kullanılmak üzere açık ihale usulü ile ihale edilerek 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İstekliler 08.02.2021 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Evrak Birimine vermeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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