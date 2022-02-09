Isparta için rapor hazırlanacak

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AK Parti bölge milletvekillerinin yanı sıra parti yöneticilerinden oluşan heyetin, sorunun kaynağı ve nedenleri konusunda rapor hazırlayacağı öğrenildi. Sorumluluk konusunda dağıtım şirketlerinden, il özel idaresine ve belediye başkanlığına kadar bir çok eksiğin yaşandığı belirtiliyor.

Bölgede inceleme yapan milletvekillerinin saptamaları ve sorunun çözümü konusundaki değerlendirmeleri şöyle: “Enerji Bakanının kente gelmesi ve sorunun çözümüne kadar burada kalması konusunda talimat verildi. İlk üç gün müdahalenin gecikmesi zincirleme sorunlara neden oldu. Arızanın giderilmesi için 14 ilden ekip geldi. Arızayı gidermek ve sorunu çözmek için çalışanların sayısı 100’den 613’e çıkartıldı. İl merkezinde yaşanan elektrik kesintisi ve vatandaşların evlerine ulaşamama sorunu üç günde çözüldü. Sorunun bu noktaya gelmesinde sorumlulukları olanlar inceleniyor. Dağıtım şirketlerinin yeterli altyapı hizmeti verip vermediği, yeterli personeli olup olmadığı gibi konular inceleniyor.



CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı da “Bu vahim manzaralar karşısında hatası olan herkesin görevlerinden istifa etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan, kentte henüz elektrik verilemeyen köy sayısının ise 7 olduğu kaydedildi.